//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

4 октября 2017, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта, пассажиры были в срочном порядке эвакуированы.

Упомянутая станция расположена в районе Ислингтон Большого Лондона. По району проходит оживлённая автомобильная дорога Аппер-стрит. С конца XX века в районе проживает крупная турецкая община.

Лондонская полиция произвела контролируемый взрыв подозрительного пакета, обнаруженного на станции. Reuters сообщил, что после взрыва пакета станция Angel возобновила свою работу, движение поездов также было восстановлено.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении России

Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении РФ. По мнению политика, эта мера используется для недобросовестной конкуренции, которая наносит вред мировой экономике.

//В мире

Песков: в Москве озабочены судьбой пленников в Сирии

Песков: в Москве озабочены судьбой пленников в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: "В Москве озабочены судьбой граждан, якобы захваченных в плен в Сирии". Российские спецслужбы занимаются этим вопросом.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Первую платную дорогу в Москве построят на арабские деньги

Первую платную дорогу в Москве построят на арабские деньги

В строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве, а также линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund.

//В мире

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США: "Возможно, это произойдет. Но не сейчас". 64-летний американец из своего оружия расстрелял 59 человек. Ранены 500 человек.

//Новости ADWILE

//Общество

Свидетель в суде рассказал, как передал Белых взятку

Свидетель в суде рассказал, как передал Белых взятку

Бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий сегодня рассказал в Пресненском суде Москвы о том, как передал взятку в 200 тысяч евро Никите Белых.

//Общество

Дворкович: Минтрансу удалось справиться с вывозом туристов "ВИМ-Авиа"

Дворкович: Минтрансу удалось справиться с вывозом туристов "ВИМ-Авиа"

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в среду, 4 октября, заявил, что главе Минтранса Максиму Соколову удалось успешно решить проблему с доставкой туристов авиакомпании "ВИМ-Авиа" на родину.

//Экономика

Центробанк предупредил об одной из самых популярных схем мошенничества

Центробанк предупредил об одной из самых популярных схем мошенничества

Центробанк предупредил россиян об одной из самых популярных схем мошенничества, распространенной сейчас. Мошенники звонят людям, предлагая одобренные заявки на кредит от банков, которых не существует.

//Происшествия

У московской пенсионерки похитили вазу за 6 миллионов рублей

У московской пенсионерки похитили вазу за 6 миллионов рублей

У московской пенсионерки похитили уникальную китайскую вазу, стоимость которой достигает 6 миллионов рублей. Сотрудникам столичной полиции уже удалось задержать подозреваемого в краже ценной вещи.

//Новости партнеров

//Общество

Лучшим подростком мира стала уроженка Крыма

Лучшим подростком мира стала уроженка Крыма

Юная крымчанка Алена ЕНАЦКАЯ заняла первое место в Международном конкурсе красоты Top Teen Model of the Planet – 2017, которой проходил в Батуми (Грузия).

//Здоровье

Внимание, воздух!

Внимание, воздух!

Всё дело в воздухе. Почему отрыжка появляется у здорового человека, как правило, после еды? Дело в том, что, принимая пищу, мы непроизвольно заглатываем и некоторое количество воздуха. Ему надо выйти. Соответственно, начинают сокращаться мышцы желудка.

//Политика

Варшава призналась, что покупает уголь у Донбасса

Варшава призналась, что покупает уголь у Донбасса

В Польшу было ввезено 11 тысяч тонн угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подтвердил польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. Этого хватает, чтобы обеспечить один день работы одного блока ТЭС.

//Говорят, что...

Глобальное потепление выгодно для России

Глобальное потепление выгодно для России

По последним данным Международного валютного фонда (МВФ), увеличение средних температур на нашей планете даже на один градус очень негативно скажется на южных странах. Само собой, хуже всего придётся бедным государствам. А вот северные – наоборот, получат неожиданную прибыль за счёт роста ВВП.

//Здоровье

На кого злится кишечник

На кого злится кишечник

Едва ли не каждый день испытывают колики и дискомфорт неясного происхождения в животе около миллиарда человек на земле. Это и есть синдром раздражённого кишечника

//Происшествия

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта, пассажиры были в срочном порядке эвакуированы.

//Говорят, что...

Царь-колбаса «Утолина» прибыла на ВДНХ

Царь-колбаса «Утолина» прибыла на ВДНХ

В день открытия выставки «Золотая осень» в Москве на ВДНХ практически всё внимание участников и гостей форума с раннего утра приковано к царь-колбасе «Утолина», которая представляет достижения крупнейшего агрохолдинга «Евродон»

//Здоровье

Не получить бы по губам!

Не получить бы по губам!

Проверьте содержание сахара в крови. Когда заеды долго не заживают, да к тому же сочетаются с сухостью губ – это является косвенным признаком диабета! А ещё иногда сухие губы – свидетельство ухудшения иммунной защиты, дисбактериоза кишечника.

//Говорят, что...

Нас ждёт новый сахарный рекорд

Нас ждёт новый сахарный рекорд

В этом году урожай сахарной свёклы покажет новый рекорд. И хотя уборка сладкого корнеплода ещё не закончена, об этом уже можно говорить смело. СОГЛАСНО данным Минсельхоза, в начале октября сахарная свёкла уже собрана с площади 570, 3 тыс. га – накопано 23, 9 млн тонн.

//Общество

Путин освободил от должности губернатора Приморья

Путин освободил от должности губернатора Приморья

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

//Непознанное

Странный светящийся треугольник появился в небе штата Луизиана

Странный светящийся треугольник появился в небе штата Луизиана

В штате Луизиана местные жители стали очевидцами пугающего явления в небе. На небосводе образовалась гигантская тень, очертаниями напоминающая огромный треугольник. Его края были подсвечены.

//Спорт

А Месси-то приедет?

А Месси-то приедет?

В день выхода номера стартует предпоследний этап отбора на чемпионат мира. «Аргументы недели» выделяют ряд вопросов, на которые должны ответить два октябрьских тура

//Наука

ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

На сайте Центрального разведывательного управления США любой желающий отныне может ознакомиться с архивными и засекреченными до сегодняшнего дня документами о советской космической программе.

//Здоровье

Мучения с перхотью

Мучения с перхотью

Отчего появляется перхоть? Главным образом – из-за неправильного ухода за волосами. А также какого-нибудь заболевания и снижения местного иммунитета. Обычно её возникновение отмечается в связи с патологией нервной и эндокринной систем

//Экономика

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве и ремонте федеральных трасс

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве и ремонте федеральных трасс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог федерального значения, ответчиками выступили три организации.

//Шоу-бизнес

Сати Казанова оформила отношения с итальянцем, узнали СМИ

Сати Казанова оформила отношения с итальянцем, узнали СМИ

Появилась информация о том, что экс-солистка группы "ВИА-Гра" Сати Казанова тайно вышла замуж. Влюбленные расписались в столичном Дворце бракосочетания №4, расположенном в Северном административном округе столицы.

//Говорят, что...

В России почти 40 млн рыбаков-любителей

В России почти 40 млн рыбаков-любителей

Хорошо известно, что рыбалка в нашей стране очень популярна. Это доказал сентябрьский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который исследовал привычки рыбаков-любителей. Согласно полученным данным, рыбаками себя считают 26% участников опроса.

//Говорят, что...

Производство молока выросло на 3%

Производство молока выросло на 3%

О том, что в этом году страна соберёт небывалое количество зерна, уже хорошо известно. «Похоже, опять будет рекордный урожай», – сказал не так давно президент Владимир Путин. Однако успехи в производстве молока пока не так часто попадают в СМИ. Хотя гордиться тут тоже есть чем. 

//Спорт

Ждем в премьер-лиге!

Ждем в премьер-лиге!

Изюминка нынешнего первенства ФНЛ – спор за лидерство двух клубов, возглавляемых популярнейшими в недавнем прошлом футболистами «Спартака».

//Здоровье

Шоколадные боли

Шоколадные боли

Почему от шоколада может болеть голова? Это вполне вероятно. В основе шоколада порошок из какао-бобов. А в нём присутствует теобромин. По своей структуре это вещество сродни кофеину. Передозировка того и другого способна приводить к головным болям.

//Общество

Минздрав ужесточил продажу антидепрессантов и успокоительных средств

Минздрав ужесточил продажу антидепрессантов и успокоительных средств

Министерство здравоохранение России изменило порядок отпуска наркотических и психотропных препаратов. Причиной этому, как объясняется, стала борьба с потреблением спиртосодержащих лекарств как суррогатов.

//Спорт

Василий Великолепный

Василий Великолепный

Ощепков умер 10 октября 1937 г., три месяца не дожив до своего 45-летия. Он остался в истории как один из отцов советской борьбы самбо – но не только… Когда-то Василий Сергеевич Ощепков был фигурой полулегендарной, о нём ходили слухи, небылицы.

//Спорт

Зачем вернулся Емельяненко?

Зачем вернулся Емельяненко?

На днях в Москве прошёл турнир, в рамках которого состоялось явление в свет российского тяжеловеса и известного хулигана Александра Емельяненко.

//В мире

ДНР: Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает выбор Киевом войны

ДНР: Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает выбор Киевом войны

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Денис Пушилин прокомментировал инициативу Украины принять закон о реинтеграции Донбасса.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении России

Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении РФ. По мнению политика, эта мера используется для недобросовестной конкуренции, которая наносит вред мировой экономике.

//В мире

Песков: в Москве озабочены судьбой пленников в Сирии

Песков: в Москве озабочены судьбой пленников в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: "В Москве озабочены судьбой граждан, якобы захваченных в плен в Сирии". Российские спецслужбы занимаются этим вопросом.

//Экономика

Первую платную дорогу в Москве построят на арабские деньги

Первую платную дорогу в Москве построят на арабские деньги

В строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве, а также линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund.

//В мире

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США

Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США: "Возможно, это произойдет. Но не сейчас". 64-летний американец из своего оружия расстрелял 59 человек. Ранены 500 человек.

//Общество

Свидетель в суде рассказал, как передал Белых взятку

Свидетель в суде рассказал, как передал Белых взятку

Бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий сегодня рассказал в Пресненском суде Москвы о том, как передал взятку в 200 тысяч евро Никите Белых.

//Общество

Дворкович: Минтрансу удалось справиться с вывозом туристов "ВИМ-Авиа"

Дворкович: Минтрансу удалось справиться с вывозом туристов "ВИМ-Авиа"

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в среду, 4 октября, заявил, что главе Минтранса Максиму Соколову удалось успешно решить проблему с доставкой туристов авиакомпании "ВИМ-Авиа" на родину.

//Экономика

Центробанк предупредил об одной из самых популярных схем мошенничества

Центробанк предупредил об одной из самых популярных схем мошенничества

Центробанк предупредил россиян об одной из самых популярных схем мошенничества, распространенной сейчас. Мошенники звонят людям, предлагая одобренные заявки на кредит от банков, которых не существует.

//Происшествия

У московской пенсионерки похитили вазу за 6 миллионов рублей

У московской пенсионерки похитили вазу за 6 миллионов рублей

У московской пенсионерки похитили уникальную китайскую вазу, стоимость которой достигает 6 миллионов рублей. Сотрудникам столичной полиции уже удалось задержать подозреваемого в краже ценной вещи.

//Общество

Лучшим подростком мира стала уроженка Крыма

Лучшим подростком мира стала уроженка Крыма

Юная крымчанка Алена ЕНАЦКАЯ заняла первое место в Международном конкурсе красоты Top Teen Model of the Planet – 2017, которой проходил в Батуми (Грузия).

//Здоровье

Внимание, воздух!

Внимание, воздух!

Всё дело в воздухе. Почему отрыжка появляется у здорового человека, как правило, после еды? Дело в том, что, принимая пищу, мы непроизвольно заглатываем и некоторое количество воздуха. Ему надо выйти. Соответственно, начинают сокращаться мышцы желудка.

//Политика

Варшава призналась, что покупает уголь у Донбасса

Варшава призналась, что покупает уголь у Донбасса

В Польшу было ввезено 11 тысяч тонн угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подтвердил польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. Этого хватает, чтобы обеспечить один день работы одного блока ТЭС.

//Говорят, что...

Глобальное потепление выгодно для России

Глобальное потепление выгодно для России

По последним данным Международного валютного фонда (МВФ), увеличение средних температур на нашей планете даже на один градус очень негативно скажется на южных странах. Само собой, хуже всего придётся бедным государствам. А вот северные – наоборот, получат неожиданную прибыль за счёт роста ВВП.

//Здоровье

На кого злится кишечник

На кого злится кишечник

Едва ли не каждый день испытывают колики и дискомфорт неясного происхождения в животе около миллиарда человек на земле. Это и есть синдром раздражённого кишечника

//Происшествия

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта, пассажиры были в срочном порядке эвакуированы.

//Говорят, что...

Царь-колбаса «Утолина» прибыла на ВДНХ

Царь-колбаса «Утолина» прибыла на ВДНХ

В день открытия выставки «Золотая осень» в Москве на ВДНХ практически всё внимание участников и гостей форума с раннего утра приковано к царь-колбасе «Утолина», которая представляет достижения крупнейшего агрохолдинга «Евродон»

//Здоровье

Не получить бы по губам!

Не получить бы по губам!

Проверьте содержание сахара в крови. Когда заеды долго не заживают, да к тому же сочетаются с сухостью губ – это является косвенным признаком диабета! А ещё иногда сухие губы – свидетельство ухудшения иммунной защиты, дисбактериоза кишечника.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Говорят, что...

Нас ждёт новый сахарный рекорд

Нас ждёт новый сахарный рекорд

В этом году урожай сахарной свёклы покажет новый рекорд. И хотя уборка сладкого корнеплода ещё не закончена, об этом уже можно говорить смело. СОГЛАСНО данным Минсельхоза, в начале октября сахарная свёкла уже собрана с площади 570, 3 тыс. га – накопано 23, 9 млн тонн.

//Общество

Путин освободил от должности губернатора Приморья

Путин освободил от должности губернатора Приморья

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

//Непознанное

Странный светящийся треугольник появился в небе штата Луизиана

Странный светящийся треугольник появился в небе штата Луизиана

В штате Луизиана местные жители стали очевидцами пугающего явления в небе. На небосводе образовалась гигантская тень, очертаниями напоминающая огромный треугольник. Его края были подсвечены.

//Спорт

А Месси-то приедет?

А Месси-то приедет?

В день выхода номера стартует предпоследний этап отбора на чемпионат мира. «Аргументы недели» выделяют ряд вопросов, на которые должны ответить два октябрьских тура

//Наука

ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

На сайте Центрального разведывательного управления США любой желающий отныне может ознакомиться с архивными и засекреченными до сегодняшнего дня документами о советской космической программе.

//Здоровье

Мучения с перхотью

Мучения с перхотью

Отчего появляется перхоть? Главным образом – из-за неправильного ухода за волосами. А также какого-нибудь заболевания и снижения местного иммунитета. Обычно её возникновение отмечается в связи с патологией нервной и эндокринной систем

//Экономика

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве и ремонте федеральных трасс

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве и ремонте федеральных трасс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог федерального значения, ответчиками выступили три организации.

//Шоу-бизнес

Сати Казанова оформила отношения с итальянцем, узнали СМИ

Сати Казанова оформила отношения с итальянцем, узнали СМИ

Появилась информация о том, что экс-солистка группы "ВИА-Гра" Сати Казанова тайно вышла замуж. Влюбленные расписались в столичном Дворце бракосочетания №4, расположенном в Северном административном округе столицы.

//Говорят, что...

В России почти 40 млн рыбаков-любителей

В России почти 40 млн рыбаков-любителей

Хорошо известно, что рыбалка в нашей стране очень популярна. Это доказал сентябрьский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который исследовал привычки рыбаков-любителей. Согласно полученным данным, рыбаками себя считают 26% участников опроса.

//Говорят, что...

Производство молока выросло на 3%

Производство молока выросло на 3%

О том, что в этом году страна соберёт небывалое количество зерна, уже хорошо известно. «Похоже, опять будет рекордный урожай», – сказал не так давно президент Владимир Путин. Однако успехи в производстве молока пока не так часто попадают в СМИ. Хотя гордиться тут тоже есть чем. 

//Спорт

Ждем в премьер-лиге!

Ждем в премьер-лиге!

Изюминка нынешнего первенства ФНЛ – спор за лидерство двух клубов, возглавляемых популярнейшими в недавнем прошлом футболистами «Спартака».

//Здоровье

Шоколадные боли

Шоколадные боли

Почему от шоколада может болеть голова? Это вполне вероятно. В основе шоколада порошок из какао-бобов. А в нём присутствует теобромин. По своей структуре это вещество сродни кофеину. Передозировка того и другого способна приводить к головным болям.

//Общество

Минздрав ужесточил продажу антидепрессантов и успокоительных средств

Минздрав ужесточил продажу антидепрессантов и успокоительных средств

Министерство здравоохранение России изменило порядок отпуска наркотических и психотропных препаратов. Причиной этому, как объясняется, стала борьба с потреблением спиртосодержащих лекарств как суррогатов.

//Спорт

Василий Великолепный

Василий Великолепный

Ощепков умер 10 октября 1937 г., три месяца не дожив до своего 45-летия. Он остался в истории как один из отцов советской борьбы самбо – но не только… Когда-то Василий Сергеевич Ощепков был фигурой полулегендарной, о нём ходили слухи, небылицы.

//Спорт

Зачем вернулся Емельяненко?

Зачем вернулся Емельяненко?

На днях в Москве прошёл турнир, в рамках которого состоялось явление в свет российского тяжеловеса и известного хулигана Александра Емельяненко.

//В мире

ДНР: Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает выбор Киевом войны

ДНР: Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает выбор Киевом войны

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Денис Пушилин прокомментировал инициативу Украины принять закон о реинтеграции Донбасса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры