Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта, пассажиры были в срочном порядке эвакуированы.

Упомянутая станция расположена в районе Ислингтон Большого Лондона. По району проходит оживлённая автомобильная дорога Аппер-стрит. С конца XX века в районе проживает крупная турецкая община.

Лондонская полиция произвела контролируемый взрыв подозрительного пакета, обнаруженного на станции. Reuters сообщил, что после взрыва пакета станция Angel возобновила свою работу, движение поездов также было восстановлено.