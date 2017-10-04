До Челябинска докатилась волна лже-минирований: эвакуировано более 10 зданий

Буквально полчаса назад поступило сообщение о заложенной бомбе в здании правительства Челябинской области, которое расположено на Цвиллинга, 27. Кроме того, по аналогичным причинам были эвакуированы около десятка других общественных мест, среди которых школы и муниципальные учреждения.

Правоохранительные органы в каждом случае проверили все помещения и никаких взрывных устройство не нашли. Сотрудники вернулись в кабинеты.

К этому моменту сообщения об эвакуации поступили из здания правительства региона, Миндортранса Минэкологии и Минстроя, от ЗАГСа Советского района, Управления соцзащиты Курчатовского района, а также из школ №1, 10, 26. Кроме того, в комментариях соцсетей сообщается об эвакуации школы №103, 147 и 148.