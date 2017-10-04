В Челябинске из маршрутки выпала женщина

Сотрясением мозга отделалась женщина, чья поездка в общественном транспорте во вторник, 3 октября, закончилась, едва начавшись. Челябинка выпала из автобуса №38 сразу, как только он начал объезжать от остановки на улице Линейная.

Как рассказали очевидцы, женщина около 8 утра вошла в автобус, в котором было много людей, однако место оставалось. Однако водитель не закрыл дверь и резко начал движение от остановки. От рывка женщина выпала на дорогу и ударилась головой. Автобус уехал.

Женщину отвезли в травмпункт случайные очевидцы происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга. По данным перевозчика, все пассажиры застрахованы, поэтому ей нужно обратиться в транспортную компанию, которой принадлежит автобус.