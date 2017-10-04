Два младенца погибли в Петербурге при домашних родах

В Санкт-Петербурге два младенца погибли во время домашних родов.

Согласно последней информации, 42-летняя женщина не состояла в женской консультации и во время беременности не обращалась к врачам. Как уточняется на официальном сайте регионального управления СК РФ, роды у жительницы Петербурга начались 3 октября в ее квартире на проспекте Солидарности.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой эксперты выяснят причину смерти малышей.