Два младенца погибли в Петербурге при домашних родах
4 октября 2017, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге два младенца погибли во время домашних родов.
Согласно последней информации, 42-летняя женщина не состояла в женской консультации и во время беременности не обращалась к врачам. Как уточняется на официальном сайте регионального управления СК РФ, роды у жительницы Петербурга начались 3 октября в ее квартире на проспекте Солидарности.
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой эксперты выяснят причину смерти малышей.