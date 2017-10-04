Живодеры в Каслях мучили котенка

Изверг пнул котенка в голову так, что у него сломалась челюсть. Кроме того, на тельце малыша нашли множество гематом и ссадин, сломано ребро. Котенка нашли в коробке на улице неделю назад. Зоозащитники собрали деньги на операцию.

Котенка перевезли в челябинскую клинику и собрали челюсть по кускам. Сейчас ему предстоит длительный реабилитационный период. Пока он кушает через специальный зонд и получает антибиотики.

Врачи строят благоприятные прогнозы и уверяют, что уже через месяц малыш забудет о трагедии и станет прекрасным котом. А спасительница кота обещает пристроить его в добрые руки, как только кошачий ребенок поправится.

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