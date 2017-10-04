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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

4 октября 2017, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
фото: pixabay.com
В Москве в среду, 4 октября, объявили желтый уровень опасности.
 
В Гидрометцентре России уточнили, что погода в столице является сегодня потенциально опасной в связи с серьезным усилением ветра. Как отмечает издание "Известия", порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, вечером в среду не исключен дождь.
 
Ранее сообщалось, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 2017 года.

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Минобороны РФ опубликовало видео ударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

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Ученые нашли на Марсе объекты, напоминающие останки животных

Ученые нашли на Марсе объекты, напоминающие останки животных

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Мобильные кассиры начали работать на станции метро "Комсомольская"

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Стрелок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, планировал атаку в другом месте

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Росстат: детей в России стало больше

Росстат: детей в России стало больше

Численность детей (в возрасте до 15 лет включительно) в России за 2016 год увеличилась на 2 процента, или на 600 тысяч человек и составила к началу 2017 года 26,9 миллионов.

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Заслуженный артист России скончался на сцене, играя на рояле

Заслуженный артист России, солист Иркутской филармонии Михаил Клейн скончался во время концерта в Органном зале. Знаменитому музыканту был 71 год, он не дожил до дня рождения всего тринадцать дней.

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ЦБ лишил лицензии МФБанк

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Второй Елагин мост наконец-то дождался своей реконструкции

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Украина выразила протест из-за призыва России в армию в Крыму и Севастополе

Украина выразила протест из-за призыва России в армию в Крыму и Севастополе

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