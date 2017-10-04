У московской пенсионерки похитили вазу за 6 миллионов рублей

У московской пенсионерки похитили уникальную китайскую вазу, стоимость которой достигает 6 миллионов рублей.

Сотрудникам столичной полиции уже удалось задержать подозреваемого в краже ценной вещи. В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ отметили, что заявление о пропаже вазы поступило 2 октября. Специалисты установили, что неизвестный проник в квартиру путем свободного доступа и забрал бронзовую ёмкость.

Уже на следующий день правоохранители смогли найти предполагаемого злоумышленника по адресу: 9-я Парковая улица, дом 68. Как отмечает ТАСС, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.