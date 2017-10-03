Опубликовано видео из номера отеля, где находился стрелок из Лас‐Вегаса

Телеканал ABC опубликовал видео из номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Из этой комнаты в гостинице Mandalay Bay он вел огонь по зрителям, собравшимся на фестиваль кантри-музыки.

В результате стрельбы 59 человек погибли и 527 были ранены. Предполагается, что мужчина мог стрелять из винтовки с оптическим прицелом, которую обнаружили в его номере.

Мотивы Стивена Пэддока неизвестны. Установлено, что он тщательно подготовился к преступлению и собрал целый арсенал. Мужчина пронес в номер 23 ствола и сотни патронов.

Бенджамин Хоскинс Пэддок, отец Стивена Пэддока, расстрелявшего толпу на концерте в Лас-Вегасе, в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР, после того как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.