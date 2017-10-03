Пожилой сварщик из Волжского погиб при взрыве снаряда времен войны

В Волгограде в складском помещении обнаружено тело 61-летнего мужчины.



Как сообщили ИА "Волга-Каспий" в Су СКР по Волгоградской области, сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы во вторник 3 октября несколько часов назад. Погибшего нашли на территории бывшей птицефабрики. Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка.



По предварительным данным, владелец помещений бывшего предприятия увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. Он обустроил целую стоянку танков, бронетранспортеров и пушек. Там же был склад боеприпасов. Всё это мужчина скупал по всей России, затем привозил в Волгоград, где пытался восстановить раритетное оружие. Помогал ему в этом 61-летний сварщик из Волжского. 3 октября во время очередных работ произошел взрыв, в результате которого волжанин погиб. По версии следователей, причиной трагедии стала одна из опасных находок, вероятнее всего, взорвался снаряд времен войны.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.