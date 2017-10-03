Прокуратура Южного Урала начала проверку из-за срыва старта отопительного сезона

Сегодня, 3 октября, на Южном Урале прокуратура начала проверку по факту срыва отопительного сезона в восьми муниципалитетах. Речь идет о Копейске, Троицке, а также Красноармейском, Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском и Еткульском районах.

Ситуация существенно усугубляется снегопадами и отрицательными температурами окружающего воздуха даже в дневные часы. Людей не спасают бытовые обогреватели.

Проблемы во всех муниципалитетах разные. В Копейске из-за отсутствия договоров и больших долгов за газ на прошлой неделе были поставлены заглушки сразу на нескольких газовых котельных. Это привело к тому, что несколько улиц с многоквартирными домами, а также ряд школ и детских садов остались без тепла несмотря на официальный старт отопительного сезона.

В Троицк вчера,2 октября, губернатор Борис Дубровский отправил бригады челябинского МУП «ЧКТС», чтобы они уже на месте разобрались с проблемой и дали людям долгожданное тепло. Его до сих пор нет в центре города и двух школах. Суть вопроса – в конфликте между теплоснабжающими организациями, а также плохой подготовке к отопительному сезону.

Пока часть зданий отапливается по резервной трубе, но на всех ее мощности не хватает. Новая котельная заработает здесь лишь с нового года, но отопление нужно дать уже сейчас.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действию или бездействию глав муниципалитетов. Вполне возможно, что это приведет к уголовным делам.