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Житель Кемерово заплатил "волшебнице" миллион рублей, чтобы вернуть жену

3 октября 2017, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Кемерово заплатил "волшебнице" миллион рублей, чтобы вернуть жену
фото: pixabay.com

Житель Кемерово отнес "волшебнице" более миллиона рублей, чтобы при помощи чар вернуть любимую супругу.

В региональном главке МВД сообщили, что объявление о "целительнице" мужчина нашел в газете. Оказалось, что 38-летний горожанин перенес операцию и страдал от повышенного давления. Он решил попробовать вылечиться и обратился к "ведьме", которая незамедлительно "диагностировала" у него порчу. Во время общения мужчина также пожаловался на проблемы в семье, и попросил помочь вернуть свою жену. В общей сложности с июня по сентябрь текущего года доверчивый человек перечислил на мобильный номер аферистки 1,2 миллиона рублей.

В конечном итоге обманутый пациент понял, что манипуляции "волшебницы" не работают, и обратился в полицию. Сотрудники полиции города в настоящий момент пытаются установить личность мошенницы, передает РИА "Новости".

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