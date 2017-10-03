Житель Кемерово отнес "волшебнице" более миллиона рублей, чтобы при помощи чар вернуть любимую супругу.

В региональном главке МВД сообщили, что объявление о "целительнице" мужчина нашел в газете. Оказалось, что 38-летний горожанин перенес операцию и страдал от повышенного давления. Он решил попробовать вылечиться и обратился к "ведьме", которая незамедлительно "диагностировала" у него порчу. Во время общения мужчина также пожаловался на проблемы в семье, и попросил помочь вернуть свою жену. В общей сложности с июня по сентябрь текущего года доверчивый человек перечислил на мобильный номер аферистки 1,2 миллиона рублей.

В конечном итоге обманутый пациент понял, что манипуляции "волшебницы" не работают, и обратился в полицию. Сотрудники полиции города в настоящий момент пытаются установить личность мошенницы, передает РИА "Новости".