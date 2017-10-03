МЧС Челябинской области просит не садиться за руль
3 октября 2017, 14:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Погода не изменится – по данным Челябинского Гидрометцентра завтра, 4 октября, ночью в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем погода не улучшится - мокрый снег и гололед.
В пресс-службе МЧС региона отметили, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях электроснабжения. Прогнозируется рост числа ДТП, появление заторов на дорогах.
Специалисты МЧС просят не садиться за руль без крайней необходимости и быть предельно внимательными на дорогах. Напомним, что только за утро 3 октября из-за снега и гололеда в Челябинской области зарегистрировано более 100 аварий.