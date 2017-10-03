Пьяная продавщица уснула на рабочем месте - магазин ограбили

Один из магазинов на улице Гагарина в Курске работает в круглосуточном режиме. Его продавец, по всей видимости, очень уж устала и решила немного расслабиться ночью - выпить. Одной было скучно и ближе к полуночи она пригласила в павильон "на чашечку" знакомых. Напившись и почувствовав, что уже пора остановиться, она выпроводила гостей за дверь и улеглась спать.



Однако на этом история не закончилась. Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, один из компании решил воспользоваться ситуацией и "поживиться". Чтобы отвести в будущем от себя подозрения, он вернулся домой и по телефону рассказал знакомым, как проникнуть в магазин. В эту же ночь из ларька пропали продукты, алкоголь и табак в целом на 90 тысяч рублей.



Оперативники начали выяснять, кто мог быть причастен к ограблению. Как бы не отговаривался подозреваемый, его задержали и выяснили, с кем он перезванивался той ночью. Оказалось, ранее он уже был судим. При задержании одного из знакомых рецидивиста в его жилище нашли все похищенные ценности. Продукты были запрятаны в мебель.



В ходе дальнейшего расследования будет установлена степень вины каждого из участников преступной схемы. За кражу совершённую с незаконным проникновением подозреваемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

по сообщению портала "Курск-Сити"