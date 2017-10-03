На Южном Урале за утро из-за снега произошло более 100 аварий

Снег и гололед стали причиной многочисленных аварий в Челябинской области. По данным регионального ГИБДД, только за утро 3 октября в области произошло более 110 аварий. Большинство из них – выезд в кювет и опрокидывание транспорта.

На трассах области стоят фуры на летней резине, их непогода застала в пути внезапно. Дорожная техника не справляется с расчисткой снега. На все дороги выведены дополнительные наряды ДПС – они будут следить за ситуацией и помогать попавшим в беду автомобилистам.

В Челябинске рекомендуют на время пересесть на общественный транспорт, чтобы хоть как-то разгрузить дороги и убрать снег. В ближайшие сутки погода не улучшится.