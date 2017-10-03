Анонимы сообщили, что в Москве "заминированы" два высших учебных заведения и школа.

Согласно данным экстренных служб столицы, также поступила информация об угрозе взрыва в жилом доме под номером 3 на улице Павла Корчагина. Как уточняет сегодня ТАСС, бомбы якобы заложены в зданиях Московского государственного областного университета, Московского политехнического университета, а также в помещении гимназии №1503.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют информацию, а также пытаются установить личности звонивших.