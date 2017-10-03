Школьник ударил пожилого учителя стулом по голове в Иркутской области

Шестнадцатилетний школьник ударил пожилого учителя стулом по голове в одном из учебных заведений поселка Чуна в Иркутской области.

Мужчина, согласно последней информации, потерял сознание в результате неожиданного нападения. Уточняется, что во время урока ранее судимый за кражу подросток зашел не в свой класс. Пожилой учитель спокойно попросил мальчика покинуть кабинет, однако ученик начал вести себя агрессивно. Как сообщают очевидцы, он хамил, а затем бросил стул в сторону преподавателя и попал ему в висок, передает РИА "Новости".

Отмечается, что молодой правонарушитель отбывал срок в Ангарской колони, однако 1 сентября текущего года возобновил обучение в школе. Известно, что комиссия по делам несовершеннолетних намерена добиться отмены условно-досрочного освобождения.