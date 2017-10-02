В нижегородском Сарове введен режим ЧС из-за срыва отопительного сезона

В Нижегородской области режим ЧС введен из-за отстутствия тепла в двух жилых домах. По данным администрации города, срыв начала отопительного сезона произошел из-за невыполнения подрядчиком в срок работ по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления в двух домах.

Режим ЧС введен в 8-00 29 сентября в связи с отсутствием теплоснабжения в домах по улице Академика Харитона, 21 и проспекту Ленина, 8.

Для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации в кратчайший срок привлечены силы и средства ремонтников, Центра ЖКХ и МУП «Городское общежитие».

Проведение восстановительных работ находится на контроле департамента городского хозяйства, управляющей организации МУП «Центр ЖКХ», представителя НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области», контролирующего проведение капитального ремонта в многоквартирных домах.