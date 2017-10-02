Отец стрелявшего в Лас-Вегасе был серийным грабителем банков

Бенджамин Хоскинс Пэддок, отец Стивена Пэддока, расстрелявшего толпу на концерте в Лас-Вегасе, в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР, после того как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение.

Об этом сообщает сегодня Daily Mail. Фбр описывало Пэддока-старшего как "диагностированного психопата" с возможными суицидальными наклонностями.

Журналисты нашли также брата 64-летнего стрелка из Лас-Вегаса. Мужчина уверяет, что Стивен Пэддок был обычным человеком и не имел никаких радикальных религиозных или политических убеждений. Мужчина рассказал, что матери Стивена сейчас 90 лет и она в шоке. Он также выразил соболезнования семьям погибших и надежду на то, что семья не станет жертвами самосуда.

Ранее сообщалось, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Согласно заявлению группировки, устроивший нападение местный житель принял ислам несколько месяцев назад.

"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.