Первый иск от пострадавших из-за задержек рейсов "ВИМ-авиа" подан в суд
2 октября 2017, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", обратились в суд с требованием компенсировать 869 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Михальчик.
Семья с ребенком обратилась в Подольский городской суд. Они сутки провели в аэропорту. При этом мать серьезно больна и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства, которые на тот момент заканчивались.
Защита настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей. Еще 719 тысяч рублей планируется взыскать по ущербу в рамках Монреальской конвенции.
В отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело. В связи с этим адвокат со своими клиентами рассматривает возможность просить суд признать их потерпевшими по данному уголовному делу.
"Это позволит взыскать деньги уже с конкретного лица", - сказал Михальчик в интервью РЕН-ТВ.
В Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа". Согласно последней информации, она достигает 10 миллиардов рублей.