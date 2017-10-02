Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", обратились в суд с требованием компенсировать 869 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Михальчик.

Семья с ребенком обратилась в Подольский городской суд. Они сутки провели в аэропорту. При этом мать серьезно больна и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства, которые на тот момент заканчивались.



Защита настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей. Еще 719 тысяч рублей планируется взыскать по ущербу в рамках Монреальской конвенции.

В отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело. В связи с этим адвокат со своими клиентами рассматривает возможность просить суд признать их потерпевшими по данному уголовному делу.

"Это позволит взыскать деньги уже с конкретного лица", - сказал Михальчик в интервью РЕН-ТВ.

В Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа". Согласно последней информации, она достигает 10 миллиардов рублей.