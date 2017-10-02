В Москве не могут справиться с пожаром в автосервисе

На Ярославском шоссе в Москве горит автосервис. Площадь возгорания составляет около 500 кв. метров. В охваченном огнем здании находятся газовые баллоны и сварочное оборудование. Это создает угрозу взрыва.

Для тушения огня вызваны дополнительные пожарные расчеты. Также к месту пожара движется специальный пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером в воскресенье, 1 октября, пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании гостиницы "Москва" в центре столицы.