Волк напал на человека в Кировской области

Нападение произошло у п. Безбожник Мурашинского района средь бела дня. Мужчина сумел отбиться от серого хищника.



Местный житель собирал грибы в перелеске, когда заметил волка. Тот кинулся на него и вцепился в руку, которой мужчина защищался. В другой руке у него был нож, и он ударил им зверя. Тот убежал. Животное было молодое, средних размеров. В больнице пострадавшему обработали рану и сделали уколы от бешенства.



Жители поселка говорят, что пару месяцев волки съели около трех десятков бездомных собак. Раньше хищники заходили в населенный пункт только по ночам, сейчас их замечают и днем. Люди боятся за детей – тем приходится возвращаться со второй смены в школе уже в сумерках, а на уличном освещении в Безбожнике, как везде в сельской местности, экономят.



Как сообщила в паблике «Злой кировчанин» одна из жительниц Верхнекамского района, у них тоже наблюдается нашествие «санитаров леса»: они появляются по ночам и охотятся на бездомных собак.



По данным регионального министерства охраны окружающей среды, численность волков в Кировской области не превышает установленных Минприроды РФ нормативов. Возможно, причины наглого поведения диких животных кроются в другом. Тем не менее с начала 2017 года, принято 51 решение о регулировании численности этих хищников, в том числе вне сроков охоты. Под руководством районных охотинспекторов специализированные бригады выезжают в поселки, из которых поступают сигналы о появлении волков.



Всего с начала года в Кировской области добыто 139 волков. Лидерами по борьбе с серым хищником являются Шабалинский район – 15 особей, Слободской и Даровской – 11, Афанасьевский и Унинский – 10.

по сообщению портала "Новый вариант"