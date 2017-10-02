Зовите Брюса Уиллиса: к Земле мчится очередной астероид

Опасный объект 2012 ТС4 приблизится к нашей планете 12 октября. Об этом еще две недели назад сообщили уральские ученые. Выяснилось, что он несет потенциальную угрозу.

На кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета уточнили, что в прошлый раз он пролетал в 2012 году, однако был вдвое дальше, чем сейчас. Теперь же астероид размером вдвое больше челябинского метеорита пролетит на одной десятой пути от Земли до Луны.

Конец света в этот раз не обещают. Однако если тенденция сохранится, в следующее свое возвращение потенциально опасный объект может стать действительно опасным. Так что на всякий случай стоит позвонить Брюсу Уиллису.

Фото из фильма "Армагеддон".