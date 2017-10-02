На Южном Урале подросток умер, уронив мобильник в ванную
2 октября 2017, 12:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Трагедия произошла в поселке Рощино, который расположен рядом с Челябинском. 17-летний парень набрал ванну и решил поговорить по телефону. В какой-то момент телефон разрядился, и он поставил его на зарядку. Телефон упал в воду.
Представители следственного управления СК по Челябинской области рассказали, что тело подростка было найдено в ванной без признаков криминальной смерти. Основная версия трагедии — несчастный случай. Ведется проверка. Точные данные установит судебно-медицинская экспертиза.