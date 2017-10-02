В поселке близ Челябинска из газовых конфорок пошла вода

Один из жителей многоквартирного дома в поселке Старокамышинск (город Копейск, Челябинская область) неправильного подключил газовый проточный водонагреватель. Он перепутал шланги, и вода фонтаном пошла из газовых плит соседей.

Для того, чтобы убрать воду из газовых труб, специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» перекрыли газ более 400 потребителям. Они вскрыли подземный газопровод и продули все сети, чтобы полностью слить воду. Иначе в морозы вода бы закупорила льдом газопровод.

Как уточнил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске Валентин Васнев, самовольная установка или замена такого оборудования запрещена, так как может угрожать безопасности людей. Все затраты будут взысканы с виновника.

Фото: АО «Газпром газораспределение Челябинск»