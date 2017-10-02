Семья с двумя детьми успела выскочить из горящего дома в Кыштыме
2 октября 2017, 10:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Пожар в частном доме в поселке Каолиновый (город Кыштым) начался в воскресенье, 1 октября. Огонь с бани перешел на надворные постройки и перекинулся на жилой дом.
Семья с детьми 5 и 15 лет успели выскочить из полыхающего дома до приезда пожарных. Тем временем в сарае погибли животные. На эту ночь погорельцев приютили соседи.
По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи в бане.
Фото: паблик «Я очевидец!!! г. Кыштым», vk.com