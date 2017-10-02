Гололед в Челябинске стал причиной массовых аварий

В столице Южного Урала с воскресенья, 1 октября, идет снег. Осадки и понижение температуры привело к образованию корочки льда на поверхности проезжей части. Большинство автомобилистов оказались не готовы к капризам природы — к началу октября многие автомобили остались на летней резине. Поэтому в воскресенье и понедельник в городе и области настал так называемый «день жестянщика».

Массовые аварии произошли практически на всех путепроводах города. Так, в воскресенье вечером на Копейском шоссе очевидцы сообщают о 17 автомобилях, попавших в аварию. Практически все ДТП «легкие», однако чинить кузовные элементы владельцам автомобилей все же придется.

Сегодня утром, 2 октября, множество аварий привело к приличным пробкам. На перекрестке проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала в аварию попали 10 автомобилей. Летняя резина, плохая реакция и спешка практически парализовала город.

Городские власти отреагировали на природный катаклизм и отправили на места особого гололеда спецтехнику с противогололедной смесью. Об этом доложил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании руководитель по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец. Однако утро показало, что этого оказалось недостаточно.

Отметим, что погодные условия в столице Южного Урала будут прежними. Отрицательные температуры прогнозируются на ближайшие дни. Для многих это станет поводом уже в ближайшее время переобуть «железного коня».