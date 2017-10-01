СМИ: российский полковник подорвался на фугасе в Сирии

Российский полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин подорвался на фугасе. Также погиб водитель, который ехал в бронемашине с офицером.

Похороны полковника пройдут в Мытищах во вторник, пишут СМИ.

Как сообщалось ранее, Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Министерство обороны не сообщало о гибели офицера морской пехоты в Сирии.

Российский офицер стал 39-м военнослужащим Вооруженных сил РФ, погибшим в ходе Сирийской кампании.

Результаты предварительного расследования по факту гибели российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии свидетельствуют о том, что боевики были проинформированы о нахождении российского военного советника.