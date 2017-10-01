Погибшие при крушении самолета в Конго украинцы были летчиками-контрактниками

Трое украинцев, которые погибли при крушении военного самолета в Конго, были летчиками-контрактниками, сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в ДРК Виктор Ануфриев.

Разбился самолет АН-1, который работал на Минобороны Конго, сообщает агентство "Украинские новости".

Ранее в ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.