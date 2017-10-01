Девушка скончалась в кафе в центре Москвы

В одном из кафе, расположенных в центре Москвы, сегодня днем скончалась девушка.

Данную информацию в воскресенье предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Как уточняет РИА "Новости", молодая посетительница заведения в Калашном переулке внезапно потеряла сознание. Врачи "скорой помощи", прибывшие на место, констатировали смерть.

Согласно предварительным данным, девушка умерла от сердечной недостаточности, однако точную причину случившегося удастся выяснить только после проведения судебно-медицинской экспертизы.