Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

В воскресенье, 1 октября, сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции.

Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков активно разыскивают. Как сообщает сегодня РИА "Новости", режим КТО было решено ввести в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, исключая город Кизилюрт.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана уточняют, что специалисты ищут не только преступников, но и их пособников.