Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана
1 октября 2017, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 1 октября, сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции.
Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков активно разыскивают. Как сообщает сегодня РИА "Новости", режим КТО было решено ввести в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, исключая город Кизилюрт.
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана уточняют, что специалисты ищут не только преступников, но и их пособников.