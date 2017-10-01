ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

В ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.

В вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что на борту военно-транспортного самолета, который в субботу разбился в Демократической Республике Конго (ДРК), находились трое граждан Незалежной. Подробности инцидента не уточняются, поскольку погибшие не были военными, передает телеканал "112.Украина".

МИД Украины пока не располагает официальной информацией о гибели украинцев в ДРК. "Относительно катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию о погибших гражданах Украины", — написала официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

Посольство РФ в Демократической Республике Конго сообщило об авиакатастрофе. Военный самолет в субботу, 30 сентября, разбился в одном из районов Киншасы. Известно о 10 погибших людях.