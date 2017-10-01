У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

Во время взлета у воздушного судна, направлявшегося в Иркутск из Талакана, внезапно вспыхнул двигатель.

Согласно последней информации, пламя охватило самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара". Пассажирам злополучного рейса удалось снять пожар на видео.

Как уточняет АСН24, происшествие случилось накануне, 30 сентября. Отмечается также, что экипаж смог самостоятельно ликвидировать возгорание, вследствие чего летательный аппарат успешно сел. В результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.