Режим ЧС введен в Якутии

В Якутии в понедельник, 1 октября, был введен режим чрезвычайной ситуации после отключения электроэнергии и воды из-за аварии на ГРЭС.

Данное решение сегодня принял глава МЧС России Владимир Пучков, который отметил, что оперативные группы в настоящий момент должны быть на каждом объекте и всеми силами обеспечивать подключение электроэнергии. В первую очередь министр поручил заняться социально значимыми объектами, передает РИА "Новости".

Пучков подчеркнул, что во вторник абсолютно все системы жизнеобеспечения в Якутии должны работать в штатном режиме.