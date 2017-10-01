//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

1 октября 2017, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти
фото: pixabay.com

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана.

Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ. Уточняется, что тело человека нашли накануне вечером неподалеку от одного из домов в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области. 

Как отмечает сегодня РИА "Новости", по факту аварии начата доследственная проверка, в рамках которой специалисты установят все обстоятельства случившегося.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что в Каталонии стартовал референдум, на который вынесен вопрос о выходе региона из состава Испании. Власти страны попытались сорвать голосование.

//Политика

США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

Введенный Соединенными Штатами запрет на финансирование образовательных и культурных обменов с РФ будет действовать еще год. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

КНДР заявила о намерении превратить США в «море огня»

КНДР заявила о намерении превратить США в «море огня»

Ранее «Аргументы недели» писали о санкциях, которые против северокорейских дипломатов ввел Рим. Власти Италии, выступающие за прекращение ядерной программы Пхеньяна, обязали посла КНДР покинуть страну.

//Политика

Симоньян допустила возможность ухода RT из США

Симоньян допустила возможность ухода RT из США

Телеканал RT может прекратить вещание в Соединенных Штатах. Такую возможность допустила Маргарита Симоньян. Причиной возможного ухода канала из США его главный редактор назвала давление американских властей.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Российский боец ММА пострадал в массовой драке в Санкт-Петербурге

Российский боец ММА пострадал в массовой драке в Санкт-Петербурге

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге накануне вечером произошла массовая драка, в которой принял участие боец ММА Умар Вахаев. В результате потасовки молодой человек получил телесные повреждения.

//Наука

На Землю опустится тень крупнейшего спутника Нептуна

На Землю опустится тень крупнейшего спутника Нептуна

Землю и Тритон отделяет друг от друга расстояние в несколько миллиардов километров. Тень небесного тела исследователи увидят благодаря тому, что оно временно заслонит собой яркую звезду, сообщили в NASA.

//Шоу-бизнес

Мэрилина Мэнсона завалило декорациями во время концерта

Мэрилина Мэнсона завалило декорациями во время концерта

Участники группы Мэнсона, заметив, что артист не может самостоятельно встать, прекратили играть и попытались ему помочь. В результате выступление было прервано. Певец был доставлен в больницу с травмой ноги.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//Новости партнеров

//Наука

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

Ученые из NASA благодаря мощным спутникам смогли зафиксировать аномальное поведение черной дыры. По словам астрофизиков, из черной дыры появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.

//Происшествия

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

Вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, что полковник морской пехоты Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

//В мире

Власти Каталонии назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии в воскресенье, 1 октября, назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений с полицией в день проведения референдума. Последние данные предоставил официальный представитель женералитата.

//Происшествия

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

Во время взлета у воздушного судна, направлявшегося в Иркутск из Талакана, внезапно вспыхнул двигатель. Согласно последней информации, пламя охватило самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара".

//Происшествия

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

В ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.

//В мире

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих. Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека.

//Авто

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты составили список самых дешевый автомобилей, которые на данный момент есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.

//Происшествия

Режим ЧС введен в Якутии

Режим ЧС введен в Якутии

В Якутии в понедельник, 1 октября, был введен режим чрезвычайной ситуации после отключения электроэнергии и воды из-за аварии на ГРЭС. Данное решение сегодня принял глава МЧС России Владимир Пучков.

//Армия

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Актриса и многодетная мать, Екатерина Климова порадовала поклонников публикацией в Instagram. Она разместила фотографию своей двухлетней дочурки - четвёртого ребёнка в семье.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью. Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения.

//Политика

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз. По мнению политика, ЕС должен быть сам заинтересован в членстве турецкой стороны.

//В мире

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец был возмущен поведением главы британского правительства Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования кабмина меньшинства, введя в заблуждение королеву Елизавету II.

//Происшествия

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана. Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ.

//Политика

В Крыму ждут делегацию с Украины

В Крыму ждут делегацию с Украины

Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание

Телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание

Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание. После смерти своей любимой женщины Жанны Фриске мужчина один воспитывает их маленького общего сына Платона.

//Общество

В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

Постоянная комиссия по экологическим правам при Совете при президенте России (СПЧ) заявила о значительной опасности загрязнения воздуха на востоке и юго-востоке московского региона.

//Общество

В столичном метро анонсировали закрытие платформы одной из станций

В столичном метро анонсировали закрытие платформы одной из станций

В воскресенье, 1 октября, руководство московского метро анонсировало закрытие платформы одной из станций столичной подземки. Согласно последней информации, речь идет о станции "Кунцевская".

//В мире

В Каталонии в столкновении с полицейскими пострадали несколько десятков человек

В Каталонии в столкновении с полицейскими пострадали несколько десятков человек

Напомним, в Каталонии вынесли на референдум вопрос о выходе автономии из состава Испании. Власти страны попытались сорвать проведение плебисцита, отдав распоряжение полиции закрыть избирательные участки.

//Непознанное

Уфологи назвали новые даты возможного конца света

Уфологи назвали новые даты возможного конца света

Американский исследователь-энтузиаст Дэвид Мид уверен, что апокалипсис наступит 21 октября. Согласно расчетам Мида, в этот день Земля столкнется с Нибиру, девятой планетой Солнечной системы.

//В мире

Каталонская полиция отказалась подчиняться властям Испании

Каталонская полиция отказалась подчиняться властям Испании

Часть участков в регионе не смогла сегодня начать свою работу, так как их заблокировали силовики. Как узнали журналисты, решение Верховного суда вместо каталонских полицейских выполнили другие подразделения.

//В мире

США направят к берегам КНДР подлодку с ядерным оружием

США направят к берегам КНДР подлодку с ядерным оружием

Ранее Пхеньян пригрозил Соединенным Штатам ядерным ударом, если Вашингтон продолжит оказывать давление на северокорейский режим. В КНДР пообещали, что территория США превратится в «море огня».

//Наука

Сверхмощный сигнал из далекой галактики приняли немецкие астрономы

Сверхмощный сигнал из далекой галактики приняли немецкие астрономы

Происхождение радиоимпульса в настоящее время остается неясным. Любители уфологии высказали гипотезу, что его послали инопланетяне, однако фактов, подтверждающих данное предположение, пока нет.

//В мире

Референдум об отделении от Испании стартовал в Каталонии

Референдум об отделении от Испании стартовал в Каталонии

Как пишет местная пресса, испанские власти попытались сорвать проведение голосования. В настоящее время более 2 тысяч избирательных участков заблокированы сотрудниками правоохранительных органов.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что в Каталонии стартовал референдум, на который вынесен вопрос о выходе региона из состава Испании. Власти страны попытались сорвать голосование.

//Политика

США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

США продлили запрет на финансирование культурных обменов с Россией

Введенный Соединенными Штатами запрет на финансирование образовательных и культурных обменов с РФ будет действовать еще год. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.

//В мире

КНДР заявила о намерении превратить США в «море огня»

КНДР заявила о намерении превратить США в «море огня»

Ранее «Аргументы недели» писали о санкциях, которые против северокорейских дипломатов ввел Рим. Власти Италии, выступающие за прекращение ядерной программы Пхеньяна, обязали посла КНДР покинуть страну.

//Политика

Симоньян допустила возможность ухода RT из США

Симоньян допустила возможность ухода RT из США

Телеканал RT может прекратить вещание в Соединенных Штатах. Такую возможность допустила Маргарита Симоньян. Причиной возможного ухода канала из США его главный редактор назвала давление американских властей.

//Происшествия

Российский боец ММА пострадал в массовой драке в Санкт-Петербурге

Российский боец ММА пострадал в массовой драке в Санкт-Петербурге

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге накануне вечером произошла массовая драка, в которой принял участие боец ММА Умар Вахаев. В результате потасовки молодой человек получил телесные повреждения.

//Наука

На Землю опустится тень крупнейшего спутника Нептуна

На Землю опустится тень крупнейшего спутника Нептуна

Землю и Тритон отделяет друг от друга расстояние в несколько миллиардов километров. Тень небесного тела исследователи увидят благодаря тому, что оно временно заслонит собой яркую звезду, сообщили в NASA.

//Шоу-бизнес

Мэрилина Мэнсона завалило декорациями во время концерта

Мэрилина Мэнсона завалило декорациями во время концерта

Участники группы Мэнсона, заметив, что артист не может самостоятельно встать, прекратили играть и попытались ему помочь. В результате выступление было прервано. Певец был доставлен в больницу с травмой ноги.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//Наука

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

Ученые из NASA благодаря мощным спутникам смогли зафиксировать аномальное поведение черной дыры. По словам астрофизиков, из черной дыры появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.

//Происшествия

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

Вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, что полковник морской пехоты Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

//В мире

Власти Каталонии назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений

Власти Каталонии в воскресенье, 1 октября, назвали шокирующее число пострадавших в ходе столкновений с полицией в день проведения референдума. Последние данные предоставил официальный представитель женералитата.

//Происшествия

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

У самолета, летевшего в Иркутск, в воздухе вспыхнул двигатель

Во время взлета у воздушного судна, направлявшегося в Иркутск из Талакана, внезапно вспыхнул двигатель. Согласно последней информации, пламя охватило самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара".

//Происшествия

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

ВСУ: при крушении военного самолета в Конго погибли трое граждан Украины

В ВСУ сообщили, что при крушении самолета в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли трое украинцев. Консул Украины в Демократической республике Конго (ДРК) проверяет эту информацию.

//В мире

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

На вокзале в Марселе человек с ножом набросился на людей, есть жертвы

В воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль во французском Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих. Согласно данным национальной полиции Франции, в результате происшествия погибли два человека.

//Авто

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты составили список самых дешевый автомобилей, которые на данный момент есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.

//Происшествия

Режим ЧС введен в Якутии

Режим ЧС введен в Якутии

В Якутии в понедельник, 1 октября, был введен режим чрезвычайной ситуации после отключения электроэнергии и воды из-за аварии на ГРЭС. Данное решение сегодня принял глава МЧС России Владимир Пучков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Британские СМИ сообщили о "секретных разработках смертоносного оружия" в РФ

Издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Актриса и многодетная мать, Екатерина Климова порадовала поклонников публикацией в Instagram. Она разместила фотографию своей двухлетней дочурки - четвёртого ребёнка в семье.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти

Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью. Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения.

//Политика

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз. По мнению политика, ЕС должен быть сам заинтересован в членстве турецкой стороны.

//В мире

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец был возмущен поведением главы британского правительства Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования кабмина меньшинства, введя в заблуждение королеву Елизавету II.

//Происшествия

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана. Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ.

//Политика

В Крыму ждут делегацию с Украины

В Крыму ждут делегацию с Украины

Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание

Телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание

Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание. После смерти своей любимой женщины Жанны Фриске мужчина один воспитывает их маленького общего сына Платона.

//Общество

В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

Постоянная комиссия по экологическим правам при Совете при президенте России (СПЧ) заявила о значительной опасности загрязнения воздуха на востоке и юго-востоке московского региона.

//Общество

В столичном метро анонсировали закрытие платформы одной из станций

В столичном метро анонсировали закрытие платформы одной из станций

В воскресенье, 1 октября, руководство московского метро анонсировало закрытие платформы одной из станций столичной подземки. Согласно последней информации, речь идет о станции "Кунцевская".

//В мире

В Каталонии в столкновении с полицейскими пострадали несколько десятков человек

В Каталонии в столкновении с полицейскими пострадали несколько десятков человек

Напомним, в Каталонии вынесли на референдум вопрос о выходе автономии из состава Испании. Власти страны попытались сорвать проведение плебисцита, отдав распоряжение полиции закрыть избирательные участки.

//Непознанное

Уфологи назвали новые даты возможного конца света

Уфологи назвали новые даты возможного конца света

Американский исследователь-энтузиаст Дэвид Мид уверен, что апокалипсис наступит 21 октября. Согласно расчетам Мида, в этот день Земля столкнется с Нибиру, девятой планетой Солнечной системы.

//В мире

Каталонская полиция отказалась подчиняться властям Испании

Каталонская полиция отказалась подчиняться властям Испании

Часть участков в регионе не смогла сегодня начать свою работу, так как их заблокировали силовики. Как узнали журналисты, решение Верховного суда вместо каталонских полицейских выполнили другие подразделения.

//В мире

США направят к берегам КНДР подлодку с ядерным оружием

США направят к берегам КНДР подлодку с ядерным оружием

Ранее Пхеньян пригрозил Соединенным Штатам ядерным ударом, если Вашингтон продолжит оказывать давление на северокорейский режим. В КНДР пообещали, что территория США превратится в «море огня».

//Наука

Сверхмощный сигнал из далекой галактики приняли немецкие астрономы

Сверхмощный сигнал из далекой галактики приняли немецкие астрономы

Происхождение радиоимпульса в настоящее время остается неясным. Любители уфологии высказали гипотезу, что его послали инопланетяне, однако фактов, подтверждающих данное предположение, пока нет.

//В мире

Референдум об отделении от Испании стартовал в Каталонии

Референдум об отделении от Испании стартовал в Каталонии

Как пишет местная пресса, испанские власти попытались сорвать проведение голосования. В настоящее время более 2 тысяч избирательных участков заблокированы сотрудниками правоохранительных органов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры