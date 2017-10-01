Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти

В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана.

Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ. Уточняется, что тело человека нашли накануне вечером неподалеку от одного из домов в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области.

Как отмечает сегодня РИА "Новости", по факту аварии начата доследственная проверка, в рамках которой специалисты установят все обстоятельства случившегося.