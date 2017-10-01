Молодой человек погиб в ходе крушения самодельного дельтаплана в Ленобласти
1 октября 2017, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинградской области молодой человек погиб в результате крушения самодельного мотодельтаплана.
Данную печальную информацию в воскресенье, 1 октября, предоставили в региональном управлении СК РФ. Уточняется, что тело человека нашли накануне вечером неподалеку от одного из домов в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области.
Как отмечает сегодня РИА "Новости", по факту аварии начата доследственная проверка, в рамках которой специалисты установят все обстоятельства случившегося.