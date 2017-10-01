Российский боец ММА пострадал в массовой драке в Санкт-Петербурге

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге накануне вечером произошла массовая драка, в которой принял участие боец ММА Умар Вахаев. В результате потасовки молодой человек получил телесные повреждения, узнали СМИ.

Детали инцидента сообщил ТАСС. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении агентства, в драке поучаствовали 6 человек. Помимо Вахаева, пострадал 31-летний мужчина, которого ранили из травматического оружия. В настоящее время здоровью и жизни пострадавших ничто не угрожает.

Боец смешанного стиля Умар Вахаев известен по выступлениям за клуб «Беркут». По правилам ММА 25-летний спортсмен провел 5 поединков, в которых одержал 4 победы и потерпел одно поражение.