МЧС предупредило жителей Петропавловска-Камчатского о разгуливающем медведе

МЧС предупредило жителей Петропавловска-Камчатского о разгуливающем по соседству с микрорайоном "Кирпичики" буром медведе. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призвало жителей города быть осторожными при нахождении вблизи указанного района.

Взрослым необходимо следить за местонахождением детей. В вечернее время без необходимости и в одиночку не выходите на улицу, особенно в тех районах, которые прилегают к лесным массивам.

При встрече с косолапым людям рекомендуется не приближаться к нему. Необходимо, как советуют спасатели, обойти хищника стороной или отпугивать звоном металлических предметов, криками, хлопками.

По данным охотоведов, на Камчатке обитают не менее 20 тысяч камчатских медведей, которые самые крупные в России.