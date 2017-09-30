СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

В поселке Пионерский Советского района в Югре дети угодили в больницу из-за отравления таблетками которыми их накормила одноклассница, выдав за витамины.

По предварительным данным, 12-летняя девочка нашла дома находящиеся в доступном месте таблетки "Феназепам". Школьница принесла лекарство в школу, употребила таблетки сама и передала одноклассникам как витамины. Всего таблетки употребило 9 школьников. Плохо стало двоим. Медики осомтрели всех детей. Двоих оставили в больнице. Остальные дети после осмотра врачами отпущены домой под наблюдение родителей.

30 сентября 2017 года в Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступило сообщение о госпитализации в поселке Пионерский Советского района двух несовершеннолетних, 2005 и 2004 годов рождения, с диагнозом отравление таблетками.

По данному факту следователями СКР начата проверка.

В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.