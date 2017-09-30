В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW
Пострадали два человека
30 сентября 2017, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Bentley ( "Бентли") и мотоцикла BMW. В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажир.
По данным источника "Интерфакса", ДТП случилось в центре столицы на Фрунзенской набережной. У пострадавших тяжелые травмы. Мотоциклист и его пассажир были доставлены в больницу. По словам очевидцев, после удара с машиной мотоцикл загорелся.
Ранее в субботу в Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.