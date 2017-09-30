В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW

В Москве в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Bentley ( "Бентли") и мотоцикла BMW. В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажир.

По данным источника "Интерфакса", ДТП случилось в центре столицы на Фрунзенской набережной. У пострадавших тяжелые травмы. Мотоциклист и его пассажир были доставлены в больницу. По словам очевидцев, после удара с машиной мотоцикл загорелся.

Ранее в субботу в Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.