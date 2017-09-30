В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в субботу сразу в нескольких российских регионах. Вечером автобус столкнулся с легковым автомобилей в Марий Эл на Сернурском тракте, за поселком Алексеевским. По словам очевидцев, в результате ДТП есть погибшие.

Предположительно, столкнулись автобус и два легковых автомобиля, один из которых "Лада Калина". Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики "скорой помощи", - пишут местные СМИ.

В Москве на пересечении улицы Бехтерева и Кавказского бульвара столкнулись автобус и грузовик.

Грузовик врезался в автобус. Пострадали два человека.

В Нижегородской области на одном из участков федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" ранее в субботу столкнулись пассажирский автобус марки ПАЗ и грузовой автомобиль марки "Мерседес". Автобус разбит. Люди, к счастью, здесь не пострадали.