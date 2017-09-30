//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

30 сентября 2017, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки.  По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло на глубине 18 километров, в точке с координатами 53°047,0 северной широты, 160°590,0 восточной долготы.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 133-х километрах восточнее Петропавловск - Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 33 километра.

По данным регионального управления МЧС, угроза цунами не объявлялась. В Петропавловск-Камчатском городском округе, где ощущалось землетрясение, произошедшее утром 30 сентября, оперативные группы пожарных и спасателей завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Социального напряжения среди населения нет.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//В мире

Генпрокурор Украины назвал взрывы под Винницей российской "диверсией"

Генпрокурор Украины назвал взрывы под Винницей российской "диверсией"

Следствие по делу о недавнем взрыве на складе боеприпасов в Винницкой области и подобных ему инцидентах рассматривает вмешательство России в качестве основной версии всех этих ЧП. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Киргизии задержан депутат за попытку захвата власти в стране

В Киргизии задержан депутат за попытку захвата власти в стране

Депутат киргизского парламента Канатбек Исаев попал под уголовное преследование за попытку захвата власти в стране и организацию беспорядков. Генпрокуратура Киргизии возбудила против депутата уголовное дело.

//Политика

Омский губернатор работает сегодня в обычном режиме

Омский губернатор работает сегодня в обычном режиме

Омский губернатор Виктор Назаров работает сегодня, 30 сентября, в обычном режиме. Он в субботу был в прямом эфире на областном телеканале, участвовал в благотворительном марафоне.

//Новости ADWILE

//В мире

Актер "Такси" Сами Насери включен в списки "Миротворца"

Актер "Такси" Сами Насери включен в списки "Миротворца"

Французского актера Сами Насери включили в базу украинского "Миротворец". Звезда сериала "Такси" оказался в "черном списке" Украины из-за посещения Крыма. Актер прибыл в Крым для участия в кинофоруме.

//Расследования

СКР: Задержан сотрудник Пулково, где с трапа упали женщина и девочка

СКР: Задержан сотрудник Пулково, где с трапа упали женщина и девочка

В Петербурге после происшествия в аэропорту Пулково, где с трапа упали женщина и девочка, возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудник воздушной гавани, ответственный за ремонт трапа, задержан.

//Криминал

Гражданская жена полковника Захарченко отпущена на свободу по подписке

Гражданская жена полковника Захарченко отпущена на свободу по подписке

Анастасия Пестрикова, гражданская жена полковника Захарченко, освобождена из-под стражи, но остается подозреваемой по делу о взятке в отношении бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России.

//Шоу-бизнес

Градского поразила красота участницы шоу "Голос"

Градского поразила красота участницы шоу "Голос"

Всех наставников - "золотой" состав - шоу "Голос" восхитила красота участницы конкурса Яны Кошкиной. Особенно достоинства девушки поразили самого старшего наставника Александра Градского.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Шепелев показал съёмную квартиру, в которой живет вдвоём с сыном

Шепелев показал съёмную квартиру, в которой живет вдвоём с сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев почти не рассказывает о личной жизни. Шепелев после смерти любимой женщины Жанны Фриске растит их сына Платона. Четырёхлетний малыш ходит в детский сад.

//Происшествия

СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

В поселке Пионерский Советского района в Югре дети угодили в больницу из-за отравления таблетками которыми их накормила одноклассница, выдав за витамины. 12-летняя девочка нашла дома таблетки.

//Общество

Ученые: заявления Порошенко об угрозе Крымского моста экологии необоснованны

Ученые: заявления Порошенко об угрозе Крымского моста экологии необоснованны

Российские ученые-экологи назвали заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе Крымского моста экологии Черного и Азовского морей необоснованны. Порошенко собрался судиться.

//Происшествия

В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW

В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW

В Москве на Фрунзенской набережной в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Bentley и мотоцикла BMW. В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажир.

//Расследования

В Дагестане СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

В Дагестане СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после убийства сотрудника полиции в Кизлярском районе. Нападение на полицеского в Дагестане произошло в ночь на субботу, 30 сентября.

//В мире

В Совфеде прокомментировали планы Саакашвили поменять власть в Киеве

В Совфеде прокомментировали планы Саакашвили поменять власть в Киеве

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о намерении поменять власть в Киеве.

//Общество

Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым"

Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым"

Знаменитый певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым". По оценке Кобзона, фильм правдивый, своевременный и информативный, хороший.

//Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным сейсмостанции «Петропавловск», магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Угроза цунами не объявлялась. Пострадавших и разрушений нет.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова сама рассказала о нападении на нее на концерте

Ольга Бузова сама рассказала о нападении на нее на концерте

Ведущая шоу "Дом-2", запевшая после развода с мужем, Ольга Бузова выступала в Дубае и во время концерта на нее напал мужчина. Видео, как мужчина попытался выхватить микрофон у поющей Ольги, опубликовано в сети.

//Происшествия

В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в субботу сразу в нескольких российских регионах. Вечером автобус столкнулся с легковым автомобилей в Марий Эл на Сернурском тракте.

//В мире

Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве. По словам Саакашвили, киевские власти "помешали" ему изменить Одессу.

//Расследования

В Подмосковье мужчина погиб и погубил свою дочь из-за долгов

В Подмосковье мужчина погиб и погубил свою дочь из-за долгов

В Подмосковье тела мужчины и девочки-подростка обнаружены в их доме в поселке Ильинское Раменского района. На теле ребенка - следы насильственной смерти. Следователи выясняют обстоятельства гибели отца и дочери.

//Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте

Эвелина Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте

Актриса Эвелина Блёданс опубликовала фото на яхте с молодым мускулистым мужчиной. И в сетях заговорили, что клоунесса после развода с мужем Александром Сёминым расслабилась.

//Политика

Сенатор: Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР

Сенатор: Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал мнение главы Центра стратегического развития Алексея Кудрина об имиджевых рисках России от санкций США.

//Общество

Гусман о смерти основателя КВН Меньшикова: время забирает лучших

Гусман о смерти основателя КВН Меньшикова: время забирает лучших

Режиссёр и телеведущий Юлий Гусман соболезнует в связи с кончиной одного из основателей Клуба весёлых и находчивых (КВН) Андрея Меньшикова. В народе говорят, что время забирает самых лучших.

//Общество

Минобороны показало видеозапись удара ВКС по террористам в Сирии

Минобороны показало видеозапись удара ВКС по террористам в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видеозапись ударов авиации ВКС России по боевикам террористистических организаций "Джебхат-ан-Нусра" и "ИГИЛ" в Сирии. (Обе террористические организации в России запрещены".

//Спорт

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России на один год за допинговые нарушения. Российские тяжелоатлеты теперь не смогут принять участие в чемпионате мира.

//Происшествия

В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

Посольство РФ в Демократической Республике Конго сообщило об авиакатастрофе. Военный самолет в субботу, 30 сентября, разбился в одном из районов Киншасы. Известно о 10 погибших людях.

//В мире

Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник российскому императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине в деревне Ритешич. Монумент установлен в знак признательности царю, который встал на защиту сербов в Первой мировой войне.

//Происшествия

В Москве скончался один из основателей КВН

В Москве скончался один из основателей КВН

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых (КВН) Андрей Меньшиков скончался в Москве. О кончине Меньшикова сообщили его родные. Андрею Меньшикову было 72 года. Он умер после болезни.

//Расследования

О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

Родители военнослужащего Гасана Абдулахадова, который убил своих сослуживцев на полигоне в Амурской области, рассказали о сыне. Родом Абдулахадов из Дагестана. В армию призывался из Нижневартовска.

//Экономика

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Алексей Кудрин дал прогноз о судьбе криптовалюты в России. По мнению бывшего министра финансов РФ, , в нашей стране в ближайшие 2-3 года криптовалюты не будут легализованы.

//Экономика

Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Глава совета Фонда "Центр стратегического развития" Алексей Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать сейчас деньги. По мнению экс-министра, "сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации".

//Политика

Посол КНДР пригрозил США ядерным ударом

Посол КНДР пригрозил США ядерным ударом

Северокорейский посол в России назвал слова американского президента Дональда Трампа про полное уничтожение Северной Кореи «словами сумасшедшего человека» и ответил главе США адекватно и в его стиле.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//В мире

Генпрокурор Украины назвал взрывы под Винницей российской "диверсией"

Генпрокурор Украины назвал взрывы под Винницей российской "диверсией"

Следствие по делу о недавнем взрыве на складе боеприпасов в Винницкой области и подобных ему инцидентах рассматривает вмешательство России в качестве основной версии всех этих ЧП. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

//Политика

В Киргизии задержан депутат за попытку захвата власти в стране

В Киргизии задержан депутат за попытку захвата власти в стране

Депутат киргизского парламента Канатбек Исаев попал под уголовное преследование за попытку захвата власти в стране и организацию беспорядков. Генпрокуратура Киргизии возбудила против депутата уголовное дело.

//Политика

Омский губернатор работает сегодня в обычном режиме

Омский губернатор работает сегодня в обычном режиме

Омский губернатор Виктор Назаров работает сегодня, 30 сентября, в обычном режиме. Он в субботу был в прямом эфире на областном телеканале, участвовал в благотворительном марафоне.

//В мире

Актер "Такси" Сами Насери включен в списки "Миротворца"

Актер "Такси" Сами Насери включен в списки "Миротворца"

Французского актера Сами Насери включили в базу украинского "Миротворец". Звезда сериала "Такси" оказался в "черном списке" Украины из-за посещения Крыма. Актер прибыл в Крым для участия в кинофоруме.

//Расследования

СКР: Задержан сотрудник Пулково, где с трапа упали женщина и девочка

СКР: Задержан сотрудник Пулково, где с трапа упали женщина и девочка

В Петербурге после происшествия в аэропорту Пулково, где с трапа упали женщина и девочка, возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудник воздушной гавани, ответственный за ремонт трапа, задержан.

//Криминал

Гражданская жена полковника Захарченко отпущена на свободу по подписке

Гражданская жена полковника Захарченко отпущена на свободу по подписке

Анастасия Пестрикова, гражданская жена полковника Захарченко, освобождена из-под стражи, но остается подозреваемой по делу о взятке в отношении бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России.

//Шоу-бизнес

Градского поразила красота участницы шоу "Голос"

Градского поразила красота участницы шоу "Голос"

Всех наставников - "золотой" состав - шоу "Голос" восхитила красота участницы конкурса Яны Кошкиной. Особенно достоинства девушки поразили самого старшего наставника Александра Градского.

//Шоу-бизнес

Шепелев показал съёмную квартиру, в которой живет вдвоём с сыном

Шепелев показал съёмную квартиру, в которой живет вдвоём с сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев почти не рассказывает о личной жизни. Шепелев после смерти любимой женщины Жанны Фриске растит их сына Платона. Четырёхлетний малыш ходит в детский сад.

//Происшествия

СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

СКР разбирается с отравлением школьников в ХМАО

В поселке Пионерский Советского района в Югре дети угодили в больницу из-за отравления таблетками которыми их накормила одноклассница, выдав за витамины. 12-летняя девочка нашла дома таблетки.

//Общество

Ученые: заявления Порошенко об угрозе Крымского моста экологии необоснованны

Ученые: заявления Порошенко об угрозе Крымского моста экологии необоснованны

Российские ученые-экологи назвали заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе Крымского моста экологии Черного и Азовского морей необоснованны. Порошенко собрался судиться.

//Происшествия

В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW

В центре Москвы произошло ДТП: столкнулись Bentley и мотоцикл BMW

В Москве на Фрунзенской набережной в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Bentley и мотоцикла BMW. В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажир.

//Расследования

В Дагестане СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

В Дагестане СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после убийства сотрудника полиции в Кизлярском районе. Нападение на полицеского в Дагестане произошло в ночь на субботу, 30 сентября.

//В мире

В Совфеде прокомментировали планы Саакашвили поменять власть в Киеве

В Совфеде прокомментировали планы Саакашвили поменять власть в Киеве

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о намерении поменять власть в Киеве.

//Общество

Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым"

Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым"

Знаменитый певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон поделился впечатлением о фильме "Крым". По оценке Кобзона, фильм правдивый, своевременный и информативный, хороший.

//Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным сейсмостанции «Петропавловск», магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Угроза цунами не объявлялась. Пострадавших и разрушений нет.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова сама рассказала о нападении на нее на концерте

Ольга Бузова сама рассказала о нападении на нее на концерте

Ведущая шоу "Дом-2", запевшая после развода с мужем, Ольга Бузова выступала в Дубае и во время концерта на нее напал мужчина. Видео, как мужчина попытался выхватить микрофон у поющей Ольги, опубликовано в сети.

//Происшествия

В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

В Марий Эл произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой, есть жертвы

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в субботу сразу в нескольких российских регионах. Вечером автобус столкнулся с легковым автомобилей в Марий Эл на Сернурском тракте.

//В мире

Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве. По словам Саакашвили, киевские власти "помешали" ему изменить Одессу.

//Расследования

В Подмосковье мужчина погиб и погубил свою дочь из-за долгов

В Подмосковье мужчина погиб и погубил свою дочь из-за долгов

В Подмосковье тела мужчины и девочки-подростка обнаружены в их доме в поселке Ильинское Раменского района. На теле ребенка - следы насильственной смерти. Следователи выясняют обстоятельства гибели отца и дочери.

//Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте

Эвелина Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте

Актриса Эвелина Блёданс опубликовала фото на яхте с молодым мускулистым мужчиной. И в сетях заговорили, что клоунесса после развода с мужем Александром Сёминым расслабилась.

//Политика

Сенатор: Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР

Сенатор: Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал мнение главы Центра стратегического развития Алексея Кудрина об имиджевых рисках России от санкций США.

//Общество

Гусман о смерти основателя КВН Меньшикова: время забирает лучших

Гусман о смерти основателя КВН Меньшикова: время забирает лучших

Режиссёр и телеведущий Юлий Гусман соболезнует в связи с кончиной одного из основателей Клуба весёлых и находчивых (КВН) Андрея Меньшикова. В народе говорят, что время забирает самых лучших.

//Общество

Минобороны показало видеозапись удара ВКС по террористам в Сирии

Минобороны показало видеозапись удара ВКС по террористам в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видеозапись ударов авиации ВКС России по боевикам террористистических организаций "Джебхат-ан-Нусра" и "ИГИЛ" в Сирии. (Обе террористические организации в России запрещены".

//Спорт

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России на один год за допинговые нарушения. Российские тяжелоатлеты теперь не смогут принять участие в чемпионате мира.

//Происшествия

В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

Посольство РФ в Демократической Республике Конго сообщило об авиакатастрофе. Военный самолет в субботу, 30 сентября, разбился в одном из районов Киншасы. Известно о 10 погибших людях.

//В мире

Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине

Памятник российскому императору Николаю II установлен в Боснии и Герцеговине в деревне Ритешич. Монумент установлен в знак признательности царю, который встал на защиту сербов в Первой мировой войне.

//Происшествия

В Москве скончался один из основателей КВН

В Москве скончался один из основателей КВН

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых (КВН) Андрей Меньшиков скончался в Москве. О кончине Меньшикова сообщили его родные. Андрею Меньшикову было 72 года. Он умер после болезни.

//Расследования

О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

Родители военнослужащего Гасана Абдулахадова, который убил своих сослуживцев на полигоне в Амурской области, рассказали о сыне. Родом Абдулахадов из Дагестана. В армию призывался из Нижневартовска.

//Экономика

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Алексей Кудрин дал прогноз о судьбе криптовалюты в России. По мнению бывшего министра финансов РФ, , в нашей стране в ближайшие 2-3 года криптовалюты не будут легализованы.

//Экономика

Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Глава совета Фонда "Центр стратегического развития" Алексей Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать сейчас деньги. По мнению экс-министра, "сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации".

//Политика

Посол КНДР пригрозил США ядерным ударом

Посол КНДР пригрозил США ядерным ударом

Северокорейский посол в России назвал слова американского президента Дональда Трампа про полное уничтожение Северной Кореи «словами сумасшедшего человека» и ответил главе США адекватно и в его стиле.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры