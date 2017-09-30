У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло на глубине 18 километров, в точке с координатами 53°047,0 северной широты, 160°590,0 восточной долготы.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 133-х километрах восточнее Петропавловск - Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 33 километра.

По данным регионального управления МЧС, угроза цунами не объявлялась. В Петропавловск-Камчатском городском округе, где ощущалось землетрясение, произошедшее утром 30 сентября, оперативные группы пожарных и спасателей завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Социального напряжения среди населения нет.