В Конго разбился самолет, в составе экипажа могли быть россияне

Посольство РФ в Демократической Республике Конго сообщило об авиакатастрофе. Военный самолет в субботу, 30 сентября, разбился в одном из районов Киншасы.

На данный момент известно о 10 погибших людях, находившихся на борту самолета. По данным СМИ, в состав экипажа этого самолета могли входить граждане России.

"Посольство выясняет детали произошедшего и находится в контакте с местными властями. Власти ведут расследование, пока не сообщают о гражданстве лиц, находившихся на борту. Ни подтвердить, ни опровергнуть, кто именно был на борту самолета, мы не можем", - заявили в российском посольстве в ДРК.