На Ставрополье внуки в гостях у бабушки отравились крысиным ядом
30 сентября 2017, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
На Ставрополье бабушка боролась на участке с крысами, а в итоге отравила своих внуков. На месте происшествия скончалась девочка 5 лет, еще четверо детей были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.
Пенсионерка по неосмотрительности отравила своих внуков, двухлетняя девочка умерла на месте. Следствие выяснило, что пенсионерка 27 сентября рассыпала на территории усадьбы отраву от крыс, а спустя несколько дней к ней погостить приехали пятеро внуков. Самая маленькая из детей, двухлетняя девочка, отравилась парами ядов и скончалась на месте. Четверых внуков успели доставить в местную больницу.
Теперь пенсионерка ответит по статье «Причинение смерти по неосторожности».