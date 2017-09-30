На Ставрополье внуки в гостях у бабушки отравились крысиным ядом

На Ставрополье бабушка боролась на участке с крысами, а в итоге отравила своих внуков. На месте происшествия скончалась девочка 5 лет, еще четверо детей были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.

Пенсионерка по неосмотрительности отравила своих внуков, двухлетняя девочка умерла на месте. Следствие выяснило, что пенсионерка 27 сентября рассыпала на территории усадьбы отраву от крыс, а спустя несколько дней к ней погостить приехали пятеро внуков. Самая маленькая из детей, двухлетняя девочка, отравилась парами ядов и скончалась на месте. Четверых внуков успели доставить в местную больницу.

Теперь пенсионерка ответит по статье «Причинение смерти по неосторожности».