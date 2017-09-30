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Из китайского зоопарка сбежали 78 крокодилов

30 сентября 2017, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Из китайского зоопарка сбежали 78 крокодилов
pixabay.com

Из зоопарка в китайской провинции Сучань сбежала целая «крокодилья ферма» - 78 рептилий. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех, кроме пяти особей, что крайне тревожит местных жителей.

Из зоопарка в провинции Сучань ушли на свободу 78 особей крокодилов, но сотрудники успели переловить почти всех, кроме пятерых, сообщает «Лайф».

Местные жители нервничают: пять крокодилов бродят где-то неподалеку. Но служители зоопарка нервничают больше. Дело в том, что беглецы – детеныши крокодила, их мясо считается деликатесом, не говоря уже о шкуре, которая ценится в Китае очень высоко. В зоопарке полагают, что крокодилам удалось добраться до местной реки. 

 

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На Ставрополье внуки в гостях у бабушки отравились крысиным ядом

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В Сургуте женщина в свой день рождения упала из окна на 11 этаже

Полиция Сургута расследует гибель 35-летней дамы, которая выпала из окна на 11 этаже жилого дома. Известно, что женщина приехала в Сургут из Ноябрьска к своей сестре, чтобы отметить свой день рождения.

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До вторника по всей Москве включат отопление

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Вице‐президент «Баварии» прострелил себе руку

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Абрамович и Жукова впервые вместе вышли в свет после расставания

Миллиардер Роман Абрамович и экс-супруга, галеристка Дарья Жукова появились вместе на светском мероприятии по случаю открытия выставки японского художника Такаси Мураками в московском музее "Гараж", основателями которого они являются.

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НАСА зафиксировало на Марсе самое мощное сияние за всю историю

НАСА зафиксировало на Марсе самое мощное сияние за всю историю

Такого сияния на Красной планете не было за всю историю наблюдения за этой планетой. Специалисты американского космического агентства (NASA) получили фото сияния, которое в 25 раз мощнее бывших.

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Самолеты спецотряда Путина вывезли из Турции 320 пассажиров "ВИМ-Авиа"

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Столкновение пассажирского автобуса и поезда попало на камеры наблюдения (ВИДЕО)

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Банда грабителей заявилась к безработному москвичу с утра пораньше

Банда грабителей заявилась к безработному москвичу с утра пораньше

К 37-летнему безработному москвичу с утра заявилась банда из трех человек. Неизвестные представились курьерами из интернет-магазина, которые якобы принесли телефон. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

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Полицейский врезался в МАЗ и погиб

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В Санкт-Петербурге отец расправился с собственным сыном

В Санкт-Петербурге отец расправился с собственным сыном

Поздно вечером в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге произошла трагедия, отец зарезал собственного сына. Молодой человек скончался на месте, убийцу полиция задержала над телом его собственного отпрыска.

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Шантажист подбросил в магазин детское питание с ядом и потребовал 12 млн евро

Немецкие правоохранительные органы столкнулись с дерзким шантажом и оказались растеряны. Злоумышленник подбросил на полку одного из крупных супермаркетов партию отравленного детского питания.

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Европа сворачивает авиасообщение с востоком Украины

Европейские авиакомпании прекращают полеты в зону военного конфликта на востоке Украины. Авиарейсы отменяются, авиакомпаниям рекомендовано из соображений безопасности прислушаться к совету надзорного органа.

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