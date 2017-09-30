Из китайского зоопарка сбежали 78 крокодилов

Из зоопарка в китайской провинции Сучань сбежала целая «крокодилья ферма» - 78 рептилий. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех, кроме пяти особей, что крайне тревожит местных жителей.

Из зоопарка в провинции Сучань ушли на свободу 78 особей крокодилов, но сотрудники успели переловить почти всех, кроме пятерых, сообщает «Лайф».

Местные жители нервничают: пять крокодилов бродят где-то неподалеку. Но служители зоопарка нервничают больше. Дело в том, что беглецы – детеныши крокодила, их мясо считается деликатесом, не говоря уже о шкуре, которая ценится в Китае очень высоко. В зоопарке полагают, что крокодилам удалось добраться до местной реки.