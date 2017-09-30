В Сургуте женщина в свой день рождения упала из окна на 11 этаже

Полиция Сургута расследует гибель 35-летней дамы, которая выпала из окна на 11 этаже жилого дома. Известно, что женщина приехала в Сургут из Ноябрьска к своей сестре, чтобы отметить свой день рождения.

Несчастный случай (пока такова официальная версия гибели женщины) произошел в Сургуте на улице Тюменский тракт у дома №6/1. Из окна дома выпала 35-летняя женщина и от полученных травм скончалась на месте. ЧП произошло приблизительно в 16.00 по местному времени (14.00 мск).

Журналисты узнали, что погибшая прилетела к своей сестре, чтобы отпраздновать свой день рождения. Дама вела активную переписку по телефону и после очередного СМС вышла на кухню, где и выпала из окна.