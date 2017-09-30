Депутаты из Косово подрались в прямом эфире

В прямом эфире телеканала в Косово подрались народные избранники Фрашер Красничи (радикальная косовская партия «Самоопределение») и Милаим Зека, адепт правящего движения «Инициативы за Косово».

О драке косовских депутатов 30 сентября передает канал "Известия" и публикует видео инцидента.

Известно, что радикал Фрашер Красничи и его коллега по парламенту Милаим Зека поскандалили во время теледебатов на телеканале Klan Kosova.

Зека назвал своего визави «преступником», а радикал в ответ выплеснул на представителя правящей партии стакан воды, а затем дважды ударил оппонента по лицу кулаком. Надо сказать, что партия «Инициатива за Косово» ранее была в оппозиции, как и «Самоопределение», но по итогам досрочных выборов в июне 2017 года стала правящей партией Косово.