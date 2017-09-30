В Польше водитель пассажирского автобуса проехал железнодорожный переезд на красный сигнал семафора и машина оказалась зажатой на переезде, прямо перед летящим на автобус пассажирским поездом.

Столкновение поезда и пассажирского автобуса попало на камеры наружного наблюдения и появилось в сети. Зрелищная авария последствий не имела, кроме ограничения железнодорожного сообщения на аварийном участке, пишет «Комсомольская правда».

Автобус следовал в аэропорт Варшавы и столкнулся со скорым пассажирским поездом. Известно, что авария произошла 26 сентября, но видео в сети появилось только что. Пассажиры автобуса успели выйти из салона буквально за секунду до столкновения и никто из сорока человек не пострадал.