Многоэтажку в Мытищах эвакуировали из-за самодельной бомбы

В подмосковных Мытищах эвакуировали жителей одного из подъездов многоквартирного дома после того, как в нем было найдено самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел около полуночи в одной из пятиэтажек на улице Лермонтова.



По данным РЕН ТВ, бомба была обнаружена во время обысков в одной из квартир. С какой целью проводились обыски, не сообщается. Мощность самодельной бомбы была небольшой. Ее обезвредили сотрудники спецслужб.



