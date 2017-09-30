На Тайване взорвался новый iPhone 8 Plus

Жительница Тайваня одной из первых приобрела свежий смартфон от компании Apple – iPhone 8 Plus. Дама купила айфон около недели назад и все это время работал нормально, пока не взорвался при подключении к сети.

Жительница города Тайчжун-Сити купила 64-гигабайтный гаджет от Apple неделю назад в кредит и все это время была довольна покупкой. Но телефон внезапно взорвался, находясь на зарядке. Женщина уверяет, что на момент взрыва гаджет был заряжен на 70%. Зарядное устройство было штатным и что могло привести к взрыву, непонятно. Телефон при взрыве раскололся: передняя панель отделилась от задней на 5 мм. Поврежденный гаджет был отправлен на завод-изготовитель для экспертизы и расследования инцидента.