В Оренбурге произошла автомобильная авария, которая унесла жизни трех человек. Автомобиль БМВ на огромной скорости врезался в опору рекламного щита. ДТП произошло 30 сентября на проспекте Знаменских.

Водитель автомобиля БМВ в Оренбурге не справился с управлением и протаранил опору рекламного щита, пишет газета «Известия».

Авария произошла рано утром 30 сентября на проспекте Знаменских. При столкновении погибло три человека и один из пассажиров иномарки был доставлен в больницу. Спасатели извлекали тела погибших из покореженного авто с помощью специальных инструментов. О состоянии раненого в ДТП информации нет. Причину аварии установит следствие.