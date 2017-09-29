На станции желдороги Москва-Сортировочная-Киевская загорелся вагон поезда
29 сентября 2017, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Вагон поезда загорелся на станции железной дороги Москва-Сортировочная-Киевская, погибли два человека. Поезд стоял на запасном пути, в тушении пламени участвовал пожарный поезд.
Причины возгорания и личности погибших сейчас выясняются. Возгорание произошло вечером 29 сентября. Пожар был устранен до приезда спасателей.
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