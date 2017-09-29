На станции желдороги Москва-Сортировочная-Киевская загорелся вагон поезда

Вагон поезда загорелся на станции железной дороги Москва-Сортировочная-Киевская, погибли два человека. Поезд стоял на запасном пути, в тушении пламени участвовал пожарный поезд.

Причины возгорания и личности погибших сейчас выясняются. Возгорание произошло вечером 29 сентября. Пожар был устранен до приезда спасателей.

На днях в Чехове Московской области горел склад бытовой химии. Над зданием стелился огромный шлейф розового дыма.ВИДЕО